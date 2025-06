Man en vrouw gelijk in Nederland? Dat is in een heleboel landen een stuk beter voor elkaar

Nederland is naar beneden geduikeld op de lijst van meest geëmancipeerde landen. Stonden we vorig jaar nog op plek 28 van de Global Gender Gap Report - ook al niet al te best - dit jaar zijn we op plaats 43 beland. Er is dus nog een lange weg te gaan om de ongelijkheid tussen man en vrouw volledig op te lossen.

Landen als Duitsland, Ierland en natuurlijk de Scandinavische landen staan allemaal wel met gemak in de top 10 in de lijst van 148 landen. Bovenaan staat IJsland. Het voert de lijst al 16 jaar aan. Het is het enige land dat meer dan 90 procent van de genderkloof gedicht heeft. Finland en Noorwegen staan op plaats 2 en 3.

Waarom Nederland zo laag staat? Vrouwen hebben weinig politieke invloed en blijven op economisch vlak achter. Op dat gebied staan we zelfs op de 74ste plaats. "Er zijn lichte verbeteringen, maar die vallen in het niet bij de stappen die andere landen zetten”, zegt hoogleraar Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam tegen Metro.

Vrouwen doen wel vaker betaald werk dan eerder, namelijk in ruim 41 procent van de gevallen, maar ze zijn vooral werkzaam in slecht betaalde sectoren. Een vrouw verdient in Nederland gemiddeld nog altijd 13 procent minder dan een man. In haar hele werkende leven loopt een vrouw daarmee tot 3 ton mis.

De loonkloof wordt wel kleiner, maar dat kan nog veel beter, onder meer door bijvoorbeeld transparanter te zijn over salarissen. Nu staat in nog niet de helft van de vacatures een salarisindicatie.

Wereldwijd gaat het langzaam wel steeds beter met de emancipatie, maar het zal in dit tempo nog altijd 123 jaar duren voor mannen en vrouwen gelijk zijn.