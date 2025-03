Zzp’ers verhogen tarieven in 2025: genderkloof en grote verschillen tussen sectoren

Het gemiddelde uurtarief van een zzp’er bedraagt begin 2025 € 81. Uit onderzoek van zzp-bank Knab onder 20.000 zelfstandigen blijkt dat 63% van de zzp’ers hun tarief in de afgelopen twaalf maanden verhoogde, gemiddeld met 10%. Twee op de drie zzp'ers zijn blij met hun huidige uurtarief. De cijfers laten ook zien dat er een genderkloof is: mannen vragen gemiddeld 9% meer per uur dan vrouwen, gecorrigeerd voor opleiding en relevante werkervaring.

Deze en andere inzichten zijn samengebracht in het Knab Zzp Uurtarievenboekje 2025, dat vanaf 6 maart vanaf 13.00 uur gratis te downloaden is via de Knab-website. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven, zodat ze het boekje automatisch per e-mail ontvangen. Een kwart miljoen Knab-klanten ontvangen het boekje donderdag automatisch in hun inbox.

Grote verschillen tussen sectoren

De tarieven binnen de zzp-markt lopen sterk uiteen, afhankelijk van de sector. De hoogste uurtarieven worden gevraagd in de juridische sector, de overheid en de hoog-opgeleide zorg. Daar liggen de tarieven gemiddeld boven de € 100 per uur. In sectoren als horeca, sport & recreatie en kunst & cultuur liggen de gemiddelde tarieven het laagst: onder de € 60 per uur.