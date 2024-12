De voorspellende gaven van Koot en Bie: In 1988 al genderkwestie aanstippen - met humor!

Koot en Bie, Keek op de Week, Krasse Knarren; Van 1974 tot 1998 bekritiseerden en analyseerden Kees van Kooten en Wim de Bie de Nederlandse samenleving op eigen, onnavolgbare wijze bij de VPRO op de publieke oproep. Wat blijkt? De thema’s van toen zijn de thema’s van nu.

De VPRO viert het vijftigjarig jubileum van de oprichting van het Simplisties Verbond met tien compilatie-uitzendingen 'Toen werd nu', waarin steeds een andere deskundige met een helikopterblik het actuele onderwerp bespreekt.

Of het nu gaat om oorlog, populisme, privacy, gender of taalverloedering... het magistrale duo blijkt telkens weer een voorspellende gave te hebben. In de aflevering van afgelopen weekend ('Wie is U?') gaat het over genderkwesties. Filosoof en schrijver Stine Jensen vertelt over historische sketches van Koot en Bie over dit topic. De volledige uitzending is te zien op NPO Start.

Bekijk de beelden:

Bron: VPRO