Man en vrouw gewond na schietincident bij café in Rotterdam-West

ROTTERDAM (ANP) - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn een 54-jarige man en een 61-jarige vrouw gewond geraakt bij een schietincident in Rotterdam-West. Rond 00.30 uur werd er geschoten bij een café aan de Witte van Haemstedestraat. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden. De man is er ernstig aan toe, meldt de politie.

Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Er is mogelijk iemand gestoken op de 1e Middellandstraat, wat uitmondde in de ruzie aan de Witte van Haemstedestraat.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.