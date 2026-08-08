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Man gepakt voor neersteken willekeurige slachtoffers in Rotterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 12:23
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ROTTERDAM (ANP) - Een 26-jarige Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere steekpartijen en een poging daartoe zaterdagochtend in de Maasstad. Volgens de politie raakten twee willekeurig gekozen personen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. De verdachte zit vast.
De steekpartijen gebeurden rond 09.30 uur in de Schaepmanstraat en op het Marconiplein. Een halfuur later kwam er bij de politie een melding binnen van een poging tot steken aan de Brug van Cyrene. De politie gaat ervan uit dat de aangehouden verdachte bij alle incidenten betrokken was. Hij verplaatste zich vermoedelijk in een auto.
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