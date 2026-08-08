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Rugbyer uit Fiji in Japan overleden na zonnesteek

Sport
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 12:15
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FUKUOKA (ANP/AFP) - Een rugbyer uit Fiji is in Japan overleden nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen met symptomen die overeenkomen met een ernstige zonnesteek. Het gaat om de 26-jarige Saimoni Vunilagi, zo maakte zijn club Kyushu KV uit Fukuoka, dat uitkomt op het tweede niveau, bekend.
Vunilagi werd maandag naar het ziekenhuis gebracht na een teamtraining in Fukuoka, waar de temperatuur was opgelopen tot 35 graden. Hij overleed vrijdag.
"De spelers en staf zijn kapot van het plotselinge nieuws", meldde de club. "Hoewel Saimoni pas recentelijk bij Kyushu KV was, had zijn inzet en krachtige manier van spelen hoge verwachtingen geschept voor zijn bijdrage dit seizoen. We bidden voor hem en brengen onze condoleances over aan zijn familie."
Japan kent jaarlijks zo'n 1300 hitte-gerelateerde doden. Tussen 20 en 26 juli werden ruim 18.000 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor een zonnesteek, waarbij er 45 bij aankomst overleden waren.
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