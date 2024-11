VELP (ANP) - Bij een steekincident in een woning aan de Basilius van Bruggelaan in het Noord-Brabantse Velp is zondagavond een man gewond geraakt. De politie heeft kort na de melding een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen.

De steekpartij was rond 22.20 uur. De politie doet in de woning verder onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het incident.