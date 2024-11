TILBURG (ANP) - In een woning boven een café aan de Heuvel in het centrum van Tilburg is zondag rond 22.45 uur brand uitgebroken. Het café, het City Hotel en een naastgelegen kroeg zijn ontruimd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn ongeveer twintig mensen geëvacueerd. Ze worden opgevangen in omliggende horecagelegenheden.

De brandweer is met diverse eenheden uitgerukt om het vuur te blussen.