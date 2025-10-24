Man met nepvuurwapen opgepakt bij Utrecht Science Park

UTRECHT (ANP) - Een man met een nepvuurwapen is aangehouden bij het Utrecht Science Park, meldt een politiewoordvoerder. De politie kreeg eerder op vrijdag een melding van een verdachte situatie bij de campus.

De politiewoordvoerder legt uit dat een melder een man met mogelijk een vuurwapen uit een auto zag stappen bij de Utrechtse campus. De politie ging op de melding af en daar ontdekten agenten dat het om iemand van een verkleedfeest ging. Hij is niet binnen geweest op de campus, maar moest bij een naastgelegen woning zijn, aldus de woordvoerder. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en wordt daar verhoord.

De woordvoerder legt uit dat het om een nepvuurwapen ging dat "geschikt" is om iemand mee te bedreigen en dat is strafbaar.