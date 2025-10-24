Man (18) voor snelrechter om doodsbedreigingen lijsttrekkers

DEN HAAG (ANP) - Een 18-jarige man uit Leiden moet zich maandag voor de snelrechter verantwoorden voor het sturen van doodsbedreigingen aan twee lijsttrekkers. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De verdachte stuurde woensdag een privébericht aan een lijsttrekker via Instagram, waarin hij schreef dat als hij de politicus tegen zou komen, hij hem knock-out zou slaan, in een busje zou slepen, zou ophangen en open zou snijden. Na een melding bij het Team Bedreigde Politici werd de afzender geïdentificeerd en donderdag aangehouden.

Op zijn telefoon vond de politie nog een privébericht van 24 september aan een andere lijsttrekker. Daarin schreef hij dat hij de politicus dood zou maken en dat beveiliging hem niet zou helpen.