ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man (18) voor snelrechter om doodsbedreigingen lijsttrekkers

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 16:50
anp241025142 1
DEN HAAG (ANP) - Een 18-jarige man uit Leiden moet zich maandag voor de snelrechter verantwoorden voor het sturen van doodsbedreigingen aan twee lijsttrekkers. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.
De verdachte stuurde woensdag een privébericht aan een lijsttrekker via Instagram, waarin hij schreef dat als hij de politicus tegen zou komen, hij hem knock-out zou slaan, in een busje zou slepen, zou ophangen en open zou snijden. Na een melding bij het Team Bedreigde Politici werd de afzender geïdentificeerd en donderdag aangehouden.
Op zijn telefoon vond de politie nog een privébericht van 24 september aan een andere lijsttrekker. Daarin schreef hij dat hij de politicus dood zou maken en dat beveiliging hem niet zou helpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading