Lavreysen maakt ook indruk op kwalificatie van kilometer tijdrit

Sport
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 17:20
SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen is uitstekend begonnen aan de kilometer tijdrit op de WK baanwielrennen. De titelverdediger op dat onderdeel was met afstand de snelste in de kwalificatie.
Hij reed een tijd van 57,681 op de wielerpiste van de Chileense hoofdstad Santiago. De Brit Joseph Truman liet op gepaste afstand de tweede tijd noteren (58,807). Hij was net iets sneller dan Jeffrey Hoogland (58,962), die zich als derde renner kwalificeerde.
Lavreysen heeft zijn zinnen gezet op vier wereldtitels in Santiago. De Brabander werd woensdag met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland al wereldkampioen op de teamsprint en veroverde donderdag de mondiale titel op de keirin. Hij kan komend weekend voor de zevende keer sprintkampioen worden.
