Man ontvoerd bij atletiekvereniging in Breda

BREDA (ANP) - In Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man ontvoerd bij een atletiekvereniging aan de Dr. Schaepmanlaan, meldt de politie zaterdagochtend op X. De man werd rond middernacht meegenomen door vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij droegen zwarte kleding met bivakmutsen.

Familieleden van de man maken zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, meldt de politie. Hij is afhankelijk van medicatie. Het niet innemen van medicijnen kan de dood tot gevolg hebben, aldus de politie.

Het is onduidelijk welke kant het busje met de man opreed. De politie vraagt mensen met informatie 112 te bellen.