ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man opgepakt na fataal schietincident nabij Vierdaagsefeesten

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 6:52
anp220726047 1
NIJMEGEN (ANP) - Er is een man als verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident dinsdagavond nabij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Dat meldt de politie. De omgeving is woensdagochtend nog steeds afgezet voor forensisch onderzoek.
Dinsdag rond 22.00 uur vond een schietincident plaats aan de Graafseweg, ter hoogte van de Stijn Buysstraat. Dat is vlakbij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Aan het slachtoffer werd ter plaatse eerste hulp verleend, maar hij overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie meldde dinsdagavond geen link te zien tussen de schietpartij en de Vierdaagsefeesten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

shutterstock_1031996290

Het Pentagon is blut: oorlog met Iran vreet Amerikaanse defensiebegroting leeg

102145207_m

Zo gezond is koffie echt: nieuwe megastudie komt tot verrassende conclusie

Loading