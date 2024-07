Man opgepakt voor vernielen van graven in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Een 21-jarige man wordt ervan verdacht dat hij tot twee keer toe graven heeft vernield op een begraafplaats in Utrecht. De man uit Vleuten zou in de nacht van 4 of 5 mei hebben toegeslagen op begraafplaats Daelwijck in de wijk Overvecht, en op 12 mei weer.

De arrestatie gebeurde al op 16 mei, maar het Openbaar Ministerie brengt het nu pas naar buiten.

De man werd aangehouden voor andere zaken. Omdat het onderzoek naar die andere zaken nog loopt, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen waarover het gaat. Tijdens dat onderzoek groeide de verdenking dat de man ook wat met de grafschennis te maken zou hebben. Hij zit voorlopig vast. Over zijn motief is niets bekendgemaakt.