Gemengd beeld techaandelen op Wall Street na verkoopgolf

NEW YORK (ANP) - De grote tech- en chipbedrijven lieten vrijdag een gemengd beeld zien op de aandelenbeurzen in New York. Eerder deze week zorgden tegenvallende kwartaalberichten van Tesla en Google-eigenaar Alphabet nog voor de grootste verkoopgolf op Wall Street sinds 2022. Beleggers maakten zich zorgen of de waarderingen voor de techaandelen niet te hoog waren opgelopen door het optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).

Apple ging in de vroege handel 0,1 procent omlaag, Nvidia won 1,4 procent, Alphabet zakte 1,7 procent en verder won Microsoft 0,3 procent. Samen met Meta Platforms (plus 1,5 procent), Amazon (plus 0,7 procent) en Tesla (min 0,5 procent) staan zij ook wel bekend als de Magnificent Seven. De chipbedrijven Intel, Broadcom, Qualcomm, Micron Technology en Arm klommen daarnaast tot ruim 2 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,4 procent hoger op 40.510 punten. De brede S&P 500-index steeg 1 procent tot 5452 punten en techbeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 17.346 punten. De S&P 500 en de Nasdaq koersen desondanks af op het tweede weekverlies op rij.