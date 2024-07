Schneiders blijft betrokken bij verandering politie-eenheden

DEN HAAG (ANP) - Oud-burgemeester Bernt Schneiders blijft toezien op de omvorming van de Landelijke Eenheid van de politie in twee eenheden. Onder zijn leiding heeft een commissie de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de problemen op de werkvloer en allerlei voorstellen gedaan om de werkcultuur en het leiderschap binnen dit cruciale onderdeel van de politieorganisatie te verbeteren. De commissie stopt, maar Schneiders blijft adviseren over de voortgang van de wijzigingen, schrijft justitieminister David van Weel in een Kamerbrief.

Korpschef Janny Knol heeft de voormalige burgemeester van Haarlem gevraagd om formeel als adviseur bij het proces verbonden te blijven. De politie erkent in een persbericht dat er zorgen waren onder politiemedewerkers over de voortgang nu de commissie is opgeheven.

Ook de Tweede Kamer heeft al tijden aangedrongen op de verbeteringen en op een goede uitvoering. De eenheid kwam in opspraak nadat het enkele keren fout is afgelopen met medewerkers, omdat zij te weinig steun kregen in hun werk. Medewerkers spraken van een verziekte sfeer en een onveilige werkcultuur. Drie medewerkers pleegden zelfmoord na conflicten.

Eindrapport naar Tweede Kamer

Schneiders had onder meer voorgesteld om de eenheid te splitsen in twee eenheden: een eenheid Landelijke Expertise en Operaties en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Dit proces loopt nog en zal volgens de politieleiding nog veel tijd kosten. Van Weel heeft het eindrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid zal de transitie in de gaten houden en de uitvoering van de taken monitoren.

Bij de voormalige Landelijke Eenheid werken ongeveer 6000 mensen, die zich onder meer bezighouden met zware misdaad, geheime operaties, beveiliging, recherche en speciale interventies.