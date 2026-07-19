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Man overleden na schietincident bij Antwerpse discotheek

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 10:29
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ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Een man van in de twintig is zondagochtend overleden na een schietincident bij een discotheek in Antwerpen. Er zijn meerdere personen gearresteerd.
Iets na 06.00 uur in de ochtend werd geschoten bij discotheek Ikon, ten noorden van het centrum. Het slachtoffer werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later in de ochtend overleed, meldt de politie.
Onmiddellijk na het schietincident sloeg de dader op de vlucht. Later in de ochtend werd een huiszoeking verricht in de plaats Lint, bij Antwerpen. "Verschillende personen zijn gearresteerd. Ieders betrokkenheid wordt door onze recherche onderzocht", aldus een woordvoerder van de politie.
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