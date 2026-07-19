Waarom je ook in de zomer vitamine D bij moet slikken

De zomer voelt als hét seizoen waarin je automatisch gezonder leeft. Je bent vaker buiten, pakt een terrasje, maakt een wandeling of ligt een dag op het strand. Veel mensen gaan er dan ook vanuit dat hun vitamine D-voorraad vanzelf weer wordt aangevuld. Toch blijkt dat lang niet altijd zo te zijn.

Onderzoekers van Newcastle University ontdekten dat een groot deel van de mensen zelfs na een zomer met veel zon nog altijd een tekort aan vitamine D heeft.

Voor het onderzoek werd tussen december 2024 en augustus 2025 bij 299 volwassenen de vitamine D-spiegel gemeten met een eenvoudige vingerprik. De helft van de deelnemers was ouder dan 65 jaar, de andere helft bestond uit volwassenen met een donkere huid. Opvallend genoeg veranderden de uitkomsten nauwelijks toen de winter plaatsmaakte voor de lente en de zomer.

Vertrouw niet blind op een paar zonnige dagen. Zeker als je ouder bent, een donkere huid hebt of weinig buiten komt, kan het verstandig zijn om je vitamine D-inname onder de loep te nemen

Bij de 65-plussers had bijna 55 procent een vitamine D-gehalte onder de aanbevolen grens. Onder deelnemers met een donkere huid liep dat op tot ruim 72 procent.

Dat is belangrijk, want vitamine D helpt het lichaam calcium op te nemen en speelt een cruciale rol bij sterke botten en spieren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de vitamine ook het immuunsysteem ondersteunt en mogelijk een positieve invloed heeft op de stemming. Over andere vermeende gezondheidsvoordelen, zoals een lager risico op kanker of diabetes, zijn wetenschappers minder eensgezind.

Oudere huid

Waarom helpt de zomerzon dan niet altijd voldoende? Daar zijn meerdere verklaringen voor. Naarmate je ouder wordt, maakt de huid minder efficiënt vitamine D aan. Mensen met een donkere huid hebben door het hogere melaninegehalte bovendien meer zonlicht nodig om dezelfde hoeveelheid vitamine D te produceren als iemand met een lichte huid. Ook speelt de plek waar je woont een rol: hoe noordelijker, hoe minder krachtige UVB-straling beschikbaar is.

Wat kun je zelf doen? Vertrouw niet blind op een paar zonnige dagen. Zeker als je ouder bent, een donkere huid hebt of weinig buiten komt, kan het verstandig zijn om je vitamine D-inname onder de loep te nemen. Dat kan via voeding, zoals vette vis, eieren en verrijkte zuivelproducten of met een supplement.

Let wel op: meer is niet altijd beter. In tegenstelling tot sommige andere vitamines kan een te hoge dosis vitamine D schadelijk zijn. Houd je daarom aan de aanbevolen hoeveelheid en vraag bij twijfel advies aan je huisarts.