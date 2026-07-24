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Man schiet op politie in Nijmegen, overlijdt aan zelfverwonding

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 11:34
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NIJMEGEN (ANP) - In de nacht van donderdag op vrijdag is een man in Nijmegen door zelfdoding overleden nadat hij op politie had geschoten. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.
Familie meldde op donderdag dat de man vermist werd. Politie vond de man in een woning aan de Jacob van Campenstraat in Nijmegen. Even voor middernacht loste hij schoten in de richting van politiemensen. Vanwege de onveilige situatie werd de Dienst Specialistische Interventie ingeschakeld. Voordat die de woning konden betreden, verwondde hij zichzelf met een vuurwapen. Aan die verwondingen overleed hij later in het ziekenhuis.
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