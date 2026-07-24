Tennisser Auger-Aliassime keert terug naar het ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. Dat meldt de organisatie van het tennistoernooi in Rotterdam. De 25-jarige Canadees, die het evenement in 2022 won, was acht keer eerder aanwezig. Vorig jaar verloor hij de finale van de Australiër Alex de Minaur, die eerder al zijn terugkeer in 2027 bevestigde.

Auger-Aliassime, de huidige nummer 4 van de wereld, speelde in 2018 op het ABN AMRO Open zijn eerste wedstrijd in een hoofdtoernooi van de ATP-tour. "Als ik aan Rotterdam denk, denk ik aan het feit dat mijn ATP-reis daar begon", zegt de Canadees in een persbericht van de organisatie. "Maar ook hoe ik de jongste finalist in de historie van het toernooi werd en uiteindelijk mijn eerste ATP-titel haalde en mijn naam tussen de grote sterren zag staan. Ik ben er klaar voor om dat weer te beleven."

De 54e editie van het ABN AMRO Open is van 6 tot en met 14 februari in Ahoy.