Man springt van viaduct bij Rotterdam na botsing en ruzie

ROTTERDAM (ANP) - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag op de A20 bij Rotterdam van een viaduct gesprongen na een aanrijding en ruzie. De man raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Rond 01.45 uur vond volgens de politie een flinke kop-staartaanrijding plaats op de A20 ter hoogte van de Giessenbrug. De bestuurster uit de voorste auto is nagekeken door ambulancepersoneel. De twee inzittenden uit de achterste auto kregen volgens de politie ruzie. Een van hen sprong vervolgens van het viaduct. Waarom de man dat deed, is nog onduidelijk.