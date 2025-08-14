ECONOMIE
Man uit Drenthe opgepakt voor 'zedenfeiten' tijdens massages

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:41
anp140825083 1
GIETEN (ANP) - De politie heeft een 49-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze aangehouden die mogelijk "zedenfeiten" heeft gepleegd bij het geven van massages. Tegen de man liggen meerdere aangiftes, maar wat hij precies zou hebben gedaan, zegt de politie niet.
De Drentenaar bood via Facebook en Marktplaats massages aan in zijn provincie, zowel overdag als 's avonds. Naar aanleiding van de aangiftes heeft de politie onderzoek gedaan, wat leidde tot de aanhouding van de man. Ook heeft de politie een huis doorzocht in Gieten, een plaats in de gemeente Aa en Hunze.
De politie zoekt naar mensen die mogelijk ook slachtoffer zijn geworden van de man, door hem gemasseerd zijn of meer over hem weten.
