BERGEN (ANP) - Een 24-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt na een steekincident in Bergen. De man is rond 03.10 uur neergestoken in een horecagelegenheid aan de Jan Oldenburghlaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft twee mannen aangehouden van 23 en 17 jaar uit de gemeenten Bergen en Dijk en Waard.

Vermoedelijk ging er een conflict vooraf aan het steekincident, meldt de politie zondagochtend.