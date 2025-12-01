ECONOMIE
Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen kunnen sneller, zegt Kiesraad

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 17:14
anp011225145 1
DEN HAAG (ANP) - Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen kunnen sneller na de val van een kabinet worden gehouden dan nu het geval is. De voorbereidingsperiode is nu ongeveer vijf maanden, en dat kan worden verkort naar drie maanden, mits bijvoorbeeld gemeenten en politieke partijen zorgen dat zij altijd klaarstaan voor verkiezingen. Dat schrijft de Kiesraad maandag in een advies.
Na de val van het kabinet-Schoof begin juni duurde het tot 29 oktober voordat kiezers naar de stembus konden om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een Kamermeerderheid vond dat te lang duren en riep het kabinet op te laten onderzoeken of het sneller kan.
Ja, is het antwoord, maar dan moet er bijvoorbeeld wel minder rekening worden gehouden met vakanties. De Kiesraad adviseert om de verkiezingen zelf buiten de vakanties te houden, maar de voorbereiding kan wel in vakantieperiodes plaatsvinden. Dat vraagt dan wel om investeringen in voldoende beschikbaarheid van mensen.
