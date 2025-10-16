Manifest veiligheid vrouwen ondertekend door 171 burgemeesters

DEN HAAG (ANP) - De veiligheid van vrouwen moet een nationale prioriteit worden tijdens en na de verkiezingen. Dat is de oproep in een manifest dat donderdag wordt overhandigd aan lijsttrekkers in de Tweede Kamer. Het manifest is ondertekend door 171 burgemeesters. Ook ongeveer honderd mensen uit de samenleving hebben hun handtekening gezet. Dit zijn bijvoorbeeld hoogleraren, schrijvers, ondernemers en oud-ministers.

In het nieuwe regeerakkoord moet een nationaal actieplan worden opgenomen gericht op de veiligheid van meisjes, vrouwen en hun kinderen, staat in het manifest. Dit moet onder de verantwoordelijkheid vallen van een bewindspersoon "met mandaat en toereikende financiële middelen". Ook moet geweld tegen vrouwen worden opgenomen in de veiligheidsagenda van de minister van Justitie en Veiligheid.

Daarnaast is het belangrijk dat zorgverleners, opsporingsdiensten en de rechtspraak specialistische kennis krijgen om patronen te herkennen. Zo wordt huiselijk geweld of intimidatie door partners niet altijd herkend. Meldingen over zorgwekkend gedrag kunnen los van elkaar worden behandeld, waardoor het patroon van de dreiging minder zichtbaar is.

Het manifest is een initiatief van onder anderen oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, De Telegraaf-journalist Saskia Belleman en burgemeester van Rijswijk Huri Sahin. Van de lijsttrekkers zijn onder andere Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) aanwezig bij de overhandiging.