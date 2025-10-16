Hayter snelste in tijdrit en klassementsleider Tour of Holland

ETTEN-LEUR (ANP) - De Brit Ethan Hayter heeft in Etten-Leur de tijdrit van de Tour of Holland gewonnen. De renner van Soudal Quick-Step, die dinsdag ook al de proloog op zijn naam had geschreven, pakte ook weer de leiding in het algemeen klassement. De Zweed Jakob Söderqvist kwam in Etten-Leur op ruim 3 seconden als tweede over de streep in het Noord-Brabantse dorp.

Hayter sprak na afloop tijdens een flashinterview van "een hele zware rit". De Brit heeft nu 2 seconden voorsprong in het algemeen klassement op Söderqvist.

De Nederlander Jan-Willem van Schip ging op donderdag niet van start. De wielrenner van Parkhotel Valkenburg werd gediskwalificeerd omdat de zadelpen van zijn fiets niet aan de materiaalregels voldeed.