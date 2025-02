Manifestatie en herdenkingsbijeenkomst rond oorlog in Oekraïne

AMSTERDAM/UTRECHT (ANP) - In Amsterdam en Utrecht wordt zondag stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, die maandag drie jaar geleden begon. In Amsterdam is vanaf 14.00 uur een manifestatie op de Dam, georganiseerd door stichting Oekraïners in Nederland. Tijdens de manifestatie worden de slachtoffers van de oorlog herdacht, zijn er verschillende toespraken en wordt de internationale gemeenschap opgeroepen om Oekraïne te blijven steunen.

Daarna is er in Utrecht vanaf 16.00 uur een landelijke herdenking onder de naam 'Hearts and Minds for Ukraine'. Die begint in bioscoop Kinepolis bij de Jaarbeurs, waar een documentaire wordt vertoond en waar minister Ruben Brekelmans van Defensie spreekt. Vervolgens is er een stille mars naar het Domplein. Daar spreekt minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken.

"Op deze zondag, de dag voordat we stilstaan bij de start van de grootschalige brute Russische invasie, komen wij bij elkaar omdat we samen sterk en veerkrachtig zijn", meldt de organisatie. "We komen bij elkaar om elkaar kracht te geven voor maandag 24 februari waar onze gedachtes uitgaan naar allen die vochten en vechten voor een vrij Oekraïne, naar geliefden die ons ontvallen zijn en ons prachtige land."

De herdenking in Utrecht is de startbijeenkomst van herdenkingen die maandag in het hele land zijn. Ook is er maandagmiddag een herdenkingsconcert van Defensie in de Nieuwe Kerk in Den Haag.