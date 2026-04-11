Meeste Ierse tankstations mogelijk leeg na aanhoudende blokkades

DUBLIN (ANP) - Twee op de drie tankstations in Ierland zitten zaterdag aan het eind van de dag vermoedelijk zonder brandstof als de blokkades in het land aanhouden. Daarvoor waarschuwt de Ierse brancheorganisatie voor brandstoffenleveranciers bij de publieke omroep RTE. Sinds dinsdag vinden protestacties in Ierland plaats, waarbij onder meer brandstofdepots en een belangrijke raffinaderij worden geblokkeerd.

Bij ruim een derde van de 1600 tankstations in het land is de brandstof al op, stelt voorman Kevin McPartlan van Fuels for Ireland tegen RTE. Hij roept Ieren op om niet te gaan tanken. De branche verwacht dat zodra de blokkades worden beëindigd, het nog tot een week kan duren totdat de brandstofvoorziening volledig is hersteld op locaties die zonder voorraad zitten.

De actievoerders eisen dat de Ierse regering meer doet tegen de hoge brandstofprijzen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn benzine en diesel stukken duurder geworden.

Ierse regering

RTE meldt verder dat de politie met pepperspray probeert demonstranten terug te dringen, in een poging toegang te krijgen tot de geblokkeerde raffinaderij in Whitegate, in het zuiden van Ierland.

De Ierse regering heeft de blokkades veroordeeld. Dublin kondigde in maart een pakket van 250 miljoen euro aan om de brandstofkosten te verlagen, waaronder accijnsverlagingen voor benzine en diesel. Ook kunnen wegvervoerders een groter deel van de betaalde brandstofbelasting terugvragen. De actievoerders eisen echter onder andere een prijsplafond voor brandstof en het schrappen van een CO2-belasting.