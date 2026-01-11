Marathon op natuurijs onwaarschijnlijk, clubs kiezen voor leden

DEN HAAG (ANP) - Natuurijsbanen in Nederland kiezen voor hun leden nu er waarschijnlijk één dag geschaatst kan worden. Maandag gaat het dooien, waardoor een marathon voor wedstrijdrijders organiseren voor veel ijsclubs geen prioriteit heeft. Dat laten verschillende verenigingen weten.

Door de matige tot strenge vorst hebben veel vrijwilligers tot diep in de nacht gewerkt om de banen klaar te hebben voor één dag schaatsplezier. In het Groningse Noordlaren heeft het ijs volgens ijsmeester Kars Kroeze net niet de 3 centimeter dikte bereikt die is vereist voor een marathon. "Het moet nog een halve dag langer vriezen, dus openen we de baan liever in de ochtend al voor onze leden", aldus Kroeze.

Winterswijk organiseerde op 26 december de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Daar is het volgens ijsmeester Hendrik van Prooijen om 10.30 uur al erg druk met recreanten op de ijsbaan. Bezoekers hebben soms tot een uur in de auto gezeten om langs te komen.

Ook in het Groningse Nieuw-Buinen is het al vroeg druk met recreanten. Daar verwacht het bestuur de hele dag "gezellige drukte".