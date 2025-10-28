Marco Borsato: moeder slachtoffer probeerde carrière te schaden

UTRECHT (ANP) - Marco Borsato heeft dinsdagmiddag in de rechtbank verklaard dat de moeder van het vermeende slachtoffer zou hebben geprobeerd zijn carrière bewust te schaden. Dat deed ze volgens de zanger door informatie naar de media te lekken.

De rechter besprak informatie uit de telefoon van de moeder, waaruit onder meer bleek dat ze fragmenten uit het dagboek van haar dochter naar de media lekte. Volgens Borsato had ze ook een lijst gemaakt met welke informatie wanneer naar buiten zou komen en had ze die met de gezamenlijke vriendengroep gedeeld.

De zanger zegt dat het duidelijk is dat de moeder het lek naar de media was. Volgens hem is "met het oog op het kapotmaken" duidelijk dat zijn carrière "onherstelbaar beschadigd" is geraakt.

Na het afronden van het bespreken van het dossier werd Borsato emotioneel. De zanger zei dat hij al "een soort trial by media" heeft gehad, terwijl hij zes jaar geen interviews kon geven. "Ik heb het gevoel dat u mij serieus neemt, ik voel me gehoord", zei hij tegen de rechter aan het einde.