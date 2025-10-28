ECONOMIE
Alle Formule 1-teams in 2024 binnen de kosten gebleven

Sport
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 15:00
anp281025147 1
PARIJS (ANP) - Alle Formule 1-teams hebben zich in 2024 gehouden aan de budgetlimiet. De internationale autosportfederatie FIA heeft in een zeven maanden durend onderzoek naar de naleving van de financiële regels geen kostenoverschrijdingen ontdekt. De bond meldt in een rapportage dat alle tien teams en vijf motorfabrikanten volledig hebben meegewerkt en de vereiste informatie hebben verstrekt.
De FIA maakt wel een kanttekening bij Aston Martin. Dat team heeft een administratieve fout gemaakt, maar is niet beboet, omdat het om een "onvoorziene omstandigheid" ging.
Het budgetplafond is in 2021 ingevoerd om de uitgaven van de teams te beheersen, zodat de Formule 1 in de toekomst betaalbaar blijft. Ook vond de FIA het belangrijk dat alle teams evenveel kunnen uitgeven aan de ontwikkeling van hun Formule 1-auto's. In 2024 bedroeg de limiet 138 miljoen dollar, omgerekend 119 miljoen euro.
