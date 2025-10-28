ECONOMIE
VS vallen opnieuw vermeende drugsboten aan, zeker veertien doden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 15:09
anp281025150 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op drie vermeende drugsboten in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Daarbij zijn veertien "drugsterroristen" gedood, aldus defensieminister Pete Hegseth, die tegenwoordig door Washington minister van Oorlog wordt genoemd. Er is één overlevende.
Hegseth verklaart op X dat de drie luchtaanvallen maandag plaatsvonden in internationale wateren en dat de Mexicaanse autoriteiten de zoek- en reddingsoperatie naar de overlevende hebben overgenomen. Hij deelt ook beelden van de getroffen vaartuigen en meldt dat Amerikaanse militairen ongedeerd zijn gebleven.
De minister stelt in zijn verklaring dat zijn ministerie "meer dan twee decennia andere landen heeft verdedigd en nu" de VS beschermt. "Deze drugsterroristen hebben meer Amerikanen gedood dan al-Qaeda en ze zullen op dezelfde manier worden behandeld." Hegseth belooft "op ze te jagen en te doden".
