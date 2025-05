Marco Kroon maakt zich niet druk om aangifte tegen hem

HILVERSUM (ANP) - De bekende militair Marco Kroon maakt zich niet druk om de aangifte die er tegen hem ligt, dat zei hij in het televisieprogramma Bar Laat. Hij greep in bij een demonstratie tijdens een toespraak van minister Ruben Brekelmans op Bevrijdingsdag in Wageningen. De demonstranten hebben aangifte gedaan.

Volgens Willem Jebbink, advocaat van de demonstranten, heeft Kroon een van de demonstranten mishandeld en heeft hij zich schuldig gemaakt aan "het met geweld verstoren van een betoging". Kroon, die de Militaire Willems-Orde kreeg, ziet dat anders. "Ik zou het zo weer doen", zei hij bij Bar Laat. Hij zou dan wel "iets sneller" willen ingrijpen.