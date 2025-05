Luchtaanval Israël doodt bekende Palestijnse journalist

CAIRO/GAZA (ANP/RTR/AFP) - Door een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in de Gazastrook is een bekende Palestijnse journalist gedood die door Israël ervan werd beschuldigd samen te werken met de Palestijnse beweging Hamas. Hij lag gewond in een ziekenhuis in het zuidelijke Khan Younis na een eerdere aanval, aldus het gezondheidsministerie in het gebied.

Volgens Israël deed Hassan Aslih, die honderdduizenden volgers had op sociale media, mee aan de aanval van 7 oktober 2023 door Hamas die de oorlog in Gaza uitlokte. Aslih zou beelden hebben gemaakt van "plundering, brandstichting en moord" tijdens de inval in Israël.

Het Israëlische leger zei dat het een commandocentrum van Hamas onder het ziekenhuis had getroffen. Volgens media zou Hamas-kopstuk Mohammad Sinwar het doelwit zijn geweest.

Ander ziekenhuis

Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza meldde later dat in Khan Younis ook een ander ziekenhuis is aangevallen. Er zouden veel doden en gewonden zijn gevallen.