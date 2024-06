Marengo hervat in aanwezigheid van hoofdverdachte Taghi

SCHIPHOL (ANP) - In de beveiligde rechtbank op Schiphol is woensdag kort na 10.00 uur het hoger beroep in het omvangrijke liquidatieproces Marengo hervat. Hoofdverdachte Ridouan Taghi was daar - op nadrukkelijk verzoek van het gerechtshof - voor het eerst bij aanwezig. Taghi heeft zich tijdens de rechtszaak nauwelijks in de rechtbank laten zien. Hij had meerdere keren aangegeven geen vertrouwen te hebben in een eerlijk oordeel van de rechters.

Het hof zal met Taghi de situatie rondom zijn verdediging bespreken. Twee van Taghi's drie advocaten hebben recent de verdediging neergelegd. Alleen Michael Ruperti staat de Marengo-hoofdverdachte nog bij. Waarom Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen niet langer de advocaat zijn van Taghi, is niet toegelicht. De drie namen vorig jaar de verdediging over na de arrestatie van Inez Weski.

De 46-jarige Taghi is eind februari veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere moorden. Met hem kregen nog twee mannen de hoogst mogelijke straf opgelegd.

Het hoger beroep zit momenteel in de voorbereidende fase. Maandag maakte Peter Schouten bekend dat hij kroongetuige Nabil B. niet meer wil bijstaan als advocaat. Hij zei dat B. en hij een conflict hebben met het Openbaar Ministerie over de invulling van de verdediging.