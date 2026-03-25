Marengo-hoofdverdachte Saïd R. ontkent in verklaring

VUGHT (ANP) - Saïd R. (53) heeft woensdag in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo een verklaring afgelegd. Daarin ontkent hij iedere betrokkenheid. "Ik heb nooit deel uitgemaakt van een club met mensen die als doel had om andere mensen te vermoorden."

De verklaring was opgesteld samen met zijn advocaten, omdat R. onvoldoende Nederlands spreekt. "Om misverstanden te voorkomen."

Tijdens het proces in eerste aanleg heeft R. voornamelijk gezwegen. De rechtbank legde hem een levenslange celstraf op. "Ik ben het al niet eens met de veroordelingen, maar ook niet met de straf", stond in de verklaring. Volgens de verdachte heeft hij geen eerlijk proces gehad en zit hij ook ruim vier jaar ten onrechte in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Volgens R. is hij door de media groot gemaakt in deze zaak en ten onrechte neergezet als rechterhand van Ridouan Taghi. R. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties, voorbereidingen voor moorden en het leidinggeven aan een criminele organisatie.