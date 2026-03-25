Rekenkamer maakt overheidsdoelen inzichtelijk met website

DEN HAAG (ANP) - De Algemene Rekenkamer opent een dashboard waarop te zien is in hoeverre overheidsdoelen worden gehaald. De rekenkamer wil laten zien dat inzichtelijk te maken is waar overheidsgeld aan wordt uitgegeven.

"Het is zaak dat het kabinet vooraf duidelijk is over wat het wil bereiken met publiek geld", aldus de rekenkamer in een persbericht. "Achteraf moet duidelijk meetbaar zijn of die doelen, waar het Rijk zich aan heeft gecommitteerd, zijn bereikt."

"Je zou verwachten dat een kabinet zelf een soort dashboard heeft, maar dat is niet zo. Daarom doen we het nu zelf", stelt president van de Algemene Rekenkamer Pieter Duisenberg over het dashboard Blik op Nederland.

Doelen

Om de doelen inzichtelijk te maken, is gebruikgemaakt van de plannen in het coalitieakkoord en cijfers van planbureaus en organisaties zoals het CPB, SCP, RIVM, CBS en PBL.

Op het dashboard zijn grafiekjes te zien over de overheidsfinanciën, de arbeidsmarkt, het onderwijs, klimaat, woningbouw, zorg, veiligheid, Defensie, bestaanszekerheid en discriminatie. Op een aantal thema's lijken doelen in zicht te komen, maar het woningtekort neemt niet enorm af en ook het aantal voortijdige schoolverlaters daalt de afgelopen jaren amper.