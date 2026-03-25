Rekenkamer maakt overheidsdoelen inzichtelijk met website

Samenleving
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 14:13
anp250326112 1
DEN HAAG (ANP) - De Algemene Rekenkamer opent een dashboard waarop te zien is in hoeverre overheidsdoelen worden gehaald. De rekenkamer wil laten zien dat inzichtelijk te maken is waar overheidsgeld aan wordt uitgegeven.
"Het is zaak dat het kabinet vooraf duidelijk is over wat het wil bereiken met publiek geld", aldus de rekenkamer in een persbericht. "Achteraf moet duidelijk meetbaar zijn of die doelen, waar het Rijk zich aan heeft gecommitteerd, zijn bereikt."
"Je zou verwachten dat een kabinet zelf een soort dashboard heeft, maar dat is niet zo. Daarom doen we het nu zelf", stelt president van de Algemene Rekenkamer Pieter Duisenberg over het dashboard Blik op Nederland.
Doelen
Om de doelen inzichtelijk te maken, is gebruikgemaakt van de plannen in het coalitieakkoord en cijfers van planbureaus en organisaties zoals het CPB, SCP, RIVM, CBS en PBL.
Op het dashboard zijn grafiekjes te zien over de overheidsfinanciën, de arbeidsmarkt, het onderwijs, klimaat, woningbouw, zorg, veiligheid, Defensie, bestaanszekerheid en discriminatie. Op een aantal thema's lijken doelen in zicht te komen, maar het woningtekort neemt niet enorm af en ook het aantal voortijdige schoolverlaters daalt de afgelopen jaren amper.
loading

hh 46544244

ANP-423410812

ANP-504427597

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

ANP-554231656

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

