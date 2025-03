Marine Le Pen schuldig aan miljoenen-fraudezaak

De Franse politica Marine Le Pen en acht anderen zijn schuldig bevonden aan fraude met EU-geld. De uitspraak betekent mogelijk dat de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) wordt uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027. Ook riskeert ze een gevangenisstraf. De rechter maakt later op maandag de straf bekend.

Le Pen staat terecht voor het verduisteren van Europees overheidsgeld tussen 2004 en 2016. Als Europarlementariër had ze geld dat bedoeld was om assistenten in Brussel te betalen, gebruikt voor de betaling van partijmedewerkers in Frankrijk. Le Pen heeft altijd ontkend.