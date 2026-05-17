Markuszower sprak over omstreden term 'omvolking' in Loosdrecht

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower heeft bij een demonstratie in Loosdrecht gesproken over de omstreden term 'omvolking', blijkt uit beelden van Nieuwsuur. In een optocht op 6 mei zei hij: "Maar ja, we worden omvolkt. Het is gewoon zo."

Het woord 'omvolking' verwijst naar de complottheorie dat migratie bewust wordt ingezet om de witte bevolking van westerse landen te 'vervangen'. De term wordt veelal beschouwd als racistisch, en de AIVD ziet de complottheorie als kenmerk van rechts-extremisme. De term is ook verbonden aan nazi-Duitsland en antisemitisme.

Het ANP heeft Markuszower gevraagd om een reactie. Tegenover Nieuwsuur zegt hij dat hij de term 'omvolking' niet "proactief of graag" gebruikt. "Ik heb dat woord in publieke uitingen nog nooit gebruikt en dat zal ik ook nooit doen, omdat het door anderen geassocieerd wordt met tijden waar niemand aan herinnerd wil worden."

Geweld

"Nederland wordt helemaal omvolkt, en dat woord mag je niet gebruiken", zegt een demonstrant tegen Markuszower op de beelden van Nieuwsuur. "Van mij wel", zegt Markuszower daarop.

Markuszower leidt sinds begin dit jaar een groep afgesplitste PVV'ers in de Tweede Kamer. Andere PVV'ers zijn in het verleden ook in opspraak gekomen vanwege uitlatingen over omvolking, onder wie oud-kabinetsleden Marjolein Faber en Reinette Klever en voormalig Kamervoorzitter Martin Bosma.

Eerder deze week kwam Markuszower in opspraak omdat hij voor de camera van Left Laser pleitte voor geweld om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden, "misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen". Later zei Markuszower dat hij zich anders had moeten uitdrukken. "De vorm had beter gemoeten, maar de inhoud staat."