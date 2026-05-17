Systemen Universiteit Utrecht draaien weer na brand in datacenter

UTRECHT (ANP) - Op de Universiteit Utrecht zijn vanaf maandag alle systemen weer beschikbaar. Ook de gebouwen zijn weer geopend. De universiteit kampte met problemen na de brand in een datacenter in Almere vorige week donderdag.

NorthC, eigenaar van het datacenter, heeft woensdag een tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Gedupeerde klanten die gebruikmaken van het datacenter konden sindsdien weer proberen hun servers op te starten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was door de storingen niet goed bereikbaar en de database was niet beschikbaar. De Universiteit Utrecht had problemen met het netwerk, applicaties en websites. Zo werkten digitale deurpassen niet en werd online werken en online studeren sterk afgeraden. Ook daar is woensdag begonnen met het gefaseerd weer opstarten van de servers.

De universiteit roept op om tot maandagochtend niet in te loggen. Voor maandag geplande tentamens gaan door, maar niet digitaal.