ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Systemen Universiteit Utrecht draaien weer na brand in datacenter

Samenleving
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 13:09
anp170526064 1
UTRECHT (ANP) - Op de Universiteit Utrecht zijn vanaf maandag alle systemen weer beschikbaar. Ook de gebouwen zijn weer geopend. De universiteit kampte met problemen na de brand in een datacenter in Almere vorige week donderdag.
NorthC, eigenaar van het datacenter, heeft woensdag een tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Gedupeerde klanten die gebruikmaken van het datacenter konden sindsdien weer proberen hun servers op te starten.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was door de storingen niet goed bereikbaar en de database was niet beschikbaar. De Universiteit Utrecht had problemen met het netwerk, applicaties en websites. Zo werkten digitale deurpassen niet en werd online werken en online studeren sterk afgeraden. Ook daar is woensdag begonnen met het gefaseerd weer opstarten van de servers.
De universiteit roept op om tot maandagochtend niet in te loggen. Voor maandag geplande tentamens gaan door, maar niet digitaal.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 20934295

8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

generated-image (1)

Pensioen ineens 20% hoger – tot je zorgtoeslag wegvalt

generated-image

Waarom 730.000 Nederlandse huishoudens in de financiële problemen zitten

coca cola zero sugar bestellen bei five star trading holland 1

Wat gezonde 'light' frisdrank met je gezondheid doet op de lange termijn

gandr-collage (1)

Rijke mannen hebben vaak meerdere vrouwen

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.14.37

Hoe Dara het Songfestival won: een strijdlied over angst, schaamte en rebellie

Loading