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Trump haalt uit naar regering Iran: executies moeten nu stoppen

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 15:07
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw uitgehaald naar de regering van Iran. Hij stelt dat zij met het doden van demonstranten verantwoordelijk is voor een gigantische humanitaire crisis die "moet worden gestopt".
"De falende Islamitische Republiek Iran betaalt grote delen van haar leger niet uit, terwijl ze tegelijkertijd betogers doodt, zelfs wanneer die niet eens aan het demonstreren zijn, op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien", aldus Trump op zijn platform Truth Social. Hij verklaart dat de crisis "nu" moet worden beëindigd.
De precieze aanleiding voor Trumps bericht is niet duidelijk, maar het aantal executies in Iran is toegenomen sinds de oorlog op 28 februari begon. De oorlog begon met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. In januari vonden in Iran massademonstraties plaats tegen de regering, waarbij duizenden mensen werden gedood. Er worden nog altijd mensen ter dood gebracht voor die demonstraties.
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