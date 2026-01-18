FT: EU overweegt maatregelen tegen VS om dreigementen Groenland

BRUSSEL (ANP) - Europese regeringen overwegen de Verenigde Staten te treffen met tarieven ter waarde van 93 miljard euro. De mogelijke strafmaatregel is een reactie op de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump aan het adres van NAVO-bondgenoten die zich verzetten tegen zijn poging Groenland over te nemen. Dat meldt de Britse zakenkrant The Financial Times (FT).

Een andere optie die de EU-landen overwegen is Amerikaanse bedrijven de toegang tot de Europese markt te ontzeggen, aldus de FT.

Trump heeft het geschil over het Arctische eiland op de spits gedreven door te dreigen met extra invoerheffingen op producten uit Europa, die van kracht zouden blijven totdat Groenland aan de Verenigde Staten is verkocht.

De vergeldingsmaatregelen worden voorbereid om Europese leiders meer onderhandelingsruimte te geven tijdens belangrijke ontmoetingen met Trump op het World Economic Forum in Davos, schrijft de FT. De krant baseert zich op functionarissen die betrokken zijn bij de voorbereidingen voor de bijeenkomsten in Zwitserland, die maandag beginnen.