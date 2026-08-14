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Marokko en Spanje willen nieuwe bestorming Ceuta voorkomen

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 9:39
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CEUTA (ANP) - Zowel aan de Spaanse als aan de Marokkaanse kant van de grens van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta wordt het aantal grensbewakers opgevoerd en wordt de controle versterkt. Na veel berichten op sociale media in de afgelopen weken vrezen de autoriteiten in beide landen dat er weer een grote toeloop op Ceuta komt op zaterdag.
De laatste twee dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral over het strand en via de zee, en verrasten de Spaanse autoriteiten. Marokkaanse grenswachters deden volgens Spaanse media destijds niets tegen de stroom mensen.
Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen langs de ongeveer 8 kilometer lange grens en had al maatregelen getroffen om de zwemmende migranten in zee te weren. Marokko wil nu ook geen herhaling en heeft manschappen op de been gebracht. Marokkaanse militairen patrouilleren langs de grens en het strand is met prikkeldraad afgezet.
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