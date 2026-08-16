Marokko meldt aanhoudingen bij grens met Spaans territorium Ceuta

FNIDEQ (ANP) - Marokkaanse veiligheidstroepen hebben bij de grens met het Spaanse Ceuta zaterdag 294 mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens te overschrijden. Dat was volgens Marokkaanse media een routine-operatie gericht tegen illegale grensoverschrijdingen. Er zijn 46 Marokkanen en 248 migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen aangehouden.

In de heuvels rond de Spaanse exclaves Ceuta en oostelijker Melilla verzamelen zich vooral in de zomer onder dekking van de begroeiing migranten die een kans zoeken Europa binnen te komen.

Eind juli trokken tienduizenden Marokkanen voornamelijk over het strand en via de zee naar Ceuta. Ze werden daarbij niet gehinderd door Marokkaanse grensbewakers. Volgens Spaanse media was de uittocht niet mogelijk zonder instemming van het Marokkaanse staatsapparaat.

Op sociale media werd een nieuwe massale uittocht aangekondigd op 15 augustus. Marokko heeft afgelopen week en dit weekend alles in het werk gesteld dat te voorkomen.