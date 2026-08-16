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Rusland meldt weer grote Oekraïense droneaanval op Moskou

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 8:27
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MOSKOU (ANP/DPA) - Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou weer een grote droneaanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad. Burgemeester Sergej Sobjanin zei dat meer dan zeshonderd drones in de richting van Moskou zijn afgevuurd.
De meeste zijn volgens hem onderschept voor ze de regio bereikten en ruim tweehonderd zijn neergehaald door de luchtafweer in Moskou en omgeving. Er zijn volgens de burgemeester drie gewonden gevallen door de aanvallen. Hij meldde geen schade.
Oekraïense media berichten dat weer een distributiecentrum van de particuliere onderneming Wildberries is aangevallen. Daarbij zou in Koledino ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou een groot magazijn in brand zijn gevlogen.
Oekraïne voert de aanvallen met drones op in de hoop dat zo achter de linies de kracht van de Russische strijdkrachten en het moreel van de Russische bevolking kan worden ondermijnd.
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