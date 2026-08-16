Wisselvallig weer op komst in laatste weken van augustus

HOUTEN (ANP) - De laatste weken van augustus zijn naar alle waarschijnlijkheid natter dan de eerste weken. Weeronline meldt dat er af en toe buien over het land gaan trekken. Maar het droogteprobleem is niet zomaar opgelost, vreest het weerbureau.

De temperaturen dalen ook. Vanwege een koelere westenwind komt er minder warme lucht naar Nederland, wat resulteert in ongeveer 19 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. Voor de laatste week van augustus is dat gebruikelijk.

Weermodellen laten zien dat de zon in september weer vaker gaat schijnen. Droge periodes krijgen vaker de overhand, al blijft de temperatuur rond de 20 graden liggen. Pas tegen het einde van september worden er weer een aantal warmere dagen verwacht, waarbij het kwik landinwaarts waarschijnlijk meermaals 25 graden laat zien.