Vanaf vandaag komt er winterbenzine uit de pomp. Wat betekent dat voor je auto en je portemonnee?

Het is weer zover: de wettelijke zomerperiode voor benzine is voorbij. Uit de pomp mag nu winterbenzine vloeien, een goedje met een iets andere samenstelling.

Waarom eigenlijk?

In winterbenzine zitten meer vluchtige stoffen zoals butaan. Die verdampen sneller bij lage temperaturen, waardoor je motor in de kou beter start en soepel blijft lopen. In de zomer is dat juist onhandig: dan kan de benzine al in de leidingen verdampen en geeft het extra uitstoot. Daarom gelden van 1 mei tot en met 30 september strengere eisen voor de dampspanning.

Wat merk je ervan?

Winterbenzine bevat iets minder energie. Volgens Shell scheelt dat zo'n honderd meter per liter. Bij een tank van 50 liter is dat ongeveer 5 kilometer.

In de praktijk merk je dat nauwelijks. Buitentemperatuur, rijsnelheid en bandenspanning hebben een veel grotere invloed op het verbruik. Ook de literprijs wordt er niet vanzelf hoger of lager door, dus voor je portemonnee maakt het weinig uit.

Pas op met klassiekers

Moderne auto's hebben geen enkele moeite met de wisseling. Bij sommige oldtimers ligt dat anders. Op een onverwacht warme dag kan de vluchtige winterbenzine dampbellen veroorzaken in het brandstofsysteem. Je motor kan dan stotteren, afslaan of na een rit moeilijk weer starten. Dit heet vapour lock en komt vooral voor bij oudere systemen met een carburateur en lage brandstofdruk.

Zet je je klassieker voor langere tijd weg? Dan hoef je niet te haasten om nog zomerbenzine te tanken, want de overgang gaat geleidelijk en je weet aan de pomp niet precies welk mengsel je krijgt. Bij langdurige stalling van oudere modellen is E5 sowieso het beste.