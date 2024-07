Massaclaim tegen GGD'en om datalek coronatesten afgewezen

AMSTERDAM (ANP) - De GGD'en hoeven geen schadevergoeding te betalen aan alle mensen die in een databank van coronatesten stonden, en van wie de gegevens mogelijk door een dataroof op straat zijn komen te liggen. "De vrees dat gegevens in verkeerde handen zouden kunnen zijn gekomen is niet voldoende" voor een schadevergoeding, oordeelde de rechtbank in Amsterdam woensdag.

De massaclaim was aangespannen door de Stichting ICAM. In totaal hadden 6,5 miljoen mensen een schadevergoeding kunnen krijgen, als de claim was toegewezen.