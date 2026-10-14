ME ingezet bij onrust in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM (ANP) - De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5. Volgens de woordvoerder kwam de brandweer aan het einde van de middag af op een melding van een brand buiten en werd het onrustig in de buurt toen de brandweer die wilde blussen.

Nadat de politie was gekomen om de brandweer te ondersteunen, bleek volgens de woordvoerder al snel dat "de veiligheid van de hulpverleners niet meer gewaarborgd" kon worden. "Uiteindelijk is de ME ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen." Of er aanhoudingen zijn verricht, kan zij nog niet zeggen.

Op beelden van AT5 is te zien dat onder meer een houten pallet in brand staat en dat iemand een verkeersbord omvertrekt. Volgens het Parool zochten tieners de confrontatie met de politie en werden daarbij onder meer bakstenen naar agenten gegooid.