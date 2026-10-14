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Oekraïne meldt dat verbinding met Starlink is verbeterd

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/AFP) - Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst.
"SpaceX handhaaft de limiet van 161 kilometer per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten aanzienlijk lager", citeert AFP het ministerie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak eerder al van problemen met Starlink.
In een post op X beschrijft Elon Musk dat het gebruik van Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten. Het mag volgens hem niet worden ingezet voor offensieve militaire acties. "Dergelijk gebruik zou ongepast zijn voor een commercieel bedrijf." Hij schrijft dat Starshield, bedoeld voor overheden, in handen is van de Amerikaanse overheid en dat eventuele limieten op snelheid of gebruik door de Amerikaanse krijgsmacht, en uiteindelijk de president, worden bepaald.
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